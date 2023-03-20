صحيفة أمريكية: الولايات المتحدة لديها مشكلة تضخم مستعصية

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قالت صحيفة أمريكية إن الولايات المتحدة لديها مشكلة تضخم مستعصية، حيث لا تزال تكاليف الغذاء والإيجار والنقل مرتفعة، لكن هناك قلق أكبر الآن وهو استقرار النظام المالي.

وكشفت "واشنطن بوست" إن الانهيارات السريعة لبنك "سيليكون فالي" وبنك "سيجنتشر" أدت إلى زعزعة الثقة في القطاع المصرفي وأثارت مخاوف كبيرة عن من هو التالي.

وبحسب الصيحفة فإن المطلوب الأن هو أن يوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤقتًا رفع أسعار الفائدة يوم الأربعاء لمنح النظام المالي وقتًا للتكيف مع الواقع الجديد، مشيرة إلى أن إخفاقات البنوك مخيفة، وهذا ليس تكرارًا للأزمة المالية 2008-2009، لكن الناس تتخوف بشدة من تكرار هذه الأزمة.

ويقوم الكثير من العملاء الآن بنقل الأموال من البنوك الصغيرة والمتوسطة إلى البنوك الكبيرة، حيث تزداد صعوبة الحصول على قرض لأن البنوك لديها القليل من الرغبة في المخاطرة الإضافية.

واحتاج بنك "فيرست ريبابليك" إلى ضخ نقدي بقيمة 30 مليار دولار، ليتجاوز الأزمة. وبشكل عام، اقترضت البنوك 308 مليارات دولار من الاحتياطي الفيدرالي، ارتفاعًا من 5 مليارات دولار في الأسبوع الماضي.