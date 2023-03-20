صادرات مصر الوطنية ترتفع إلى 51 مليار و642 مليون دولار بنهاية 2022

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور صادرات مصر الوطنية بنهاية العام الماضي 2022، حيث ارتفعت قيمة صادرات مصر الوطنية وبلغت قيمتها نحو 51 مليار و642 مليون دولار، بنهاية العام الماضي، بينما كانت 43 مليار و636 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 8 مليارات دولار.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم صادرات مصر الوطنية وكانت السلع تامة الصنع في صدارة القائمة وبلغت قيمتها نحو 21 مليار و246 مليون دولار بنهاية عام 2022، مقابل 19 مليار و408 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق 2021، بزيادة بلغت نحو مليار و837 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية من الوقود وبلغت قيمتها الإجمالية خلال عام 2022 نحو 17 مليار و22 مليون دولار، مقابل 12 مليار و782 مليون دولار، بزيادة بلغت قيمتها نحو 4 مليار و240 مليون دولار.

وتشمل تلك القائمة صادرات السلع نصف المصنعة وبلغت قيمتها نحو 9 مليارات بنهاية 2022، مقابل 8 مليارات و659 مليون دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة نحو 865 مليون و983 ألف دولار، إلى جانب صادرات المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات و989 مليون دولار عام 2022، مقابل 3 مليارات و17 مليون دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت 971 مليون و686 ألف دولار.