صادرات مصر الوطنية ترتفع إلى 51 مليارا و642 مليون دولار بنهاية 2022

كتب: مدحت عادل

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور صادرات مصر الوطنية بنهاية العام الماضي 2022، حيث ارتفعت قيمة صادرات مصر الوطنية وبلغت قيمتها نحو 51 مليارا و642 مليون دولار، بنهاية العام الماضي، بينما كانت 43 مليارا و636 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق له 2021، بزيادة بلغت نحو 8 مليارات دولار.

وتظهر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قائمة أهم صادرات مصر الوطنية وكانت السلع تامة الصنع في صدارة القائمة وبلغت قيمتها نحو 21 مليارا و246 مليون دولار بنهاية عام 2022، مقابل 19 مليارا و408 ملايين دولار في نفس الفترة من العام السابق 2021، بزيادة بلغت نحو مليار و837 مليون دولار، يليها الصادرات المصرية من الوقود وبلغت قيمتها الإجمالية خلال عام 2022 نحو 17 مليارا و22 مليون دولار، مقابل 12 مليارا و782 مليون دولار، بزيادة بلغت قيمتها نحو 4 مليارات و240 مليون دولار.

وتشمل تلك القائمة صادرات السلع نصف المصنعة وبلغت قيمتها نحو 9 مليارات بنهاية 2022، مقابل 8 مليارات و659 مليون دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة نحو 865 مليونا و983 ألف دولار، إلى جانب صادرات المواد الخام والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات و989 مليون دولار عام 2022، مقابل 3 مليارات و17 مليون دولار في نفس الفترة عام 2021، بزيادة بلغت 971 مليونا و686 ألف دولار.