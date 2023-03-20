وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية - في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- إن اللقاء يأتي على هامش اجتماع كوبنهاجن الوزاري حول المناخ.

ويعقد اجتماع كوبنهاجن الذي تستضيفه الدنمارك برئاسة مصرية إماراتية مشتركة، باعتبار مصر رئيس الدورة الحالية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، وبوصف دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة الرئاسة القادمة للمؤتمر.