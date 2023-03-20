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زعيم كوريا الشمالية يدعو بلاده إلى الاستعداد لتنفيذ هجمات نووية.. صور

الإثنين، 20 مارس 2023 02:09 ص
زعيم كوريا الشمالية يدعو بلاده إلى الاستعداد لتنفيذ هجمات نووية.. صور زعيم كوريا الشمالية
كتب عبد الوهاب الجندى

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أكد زعيم كوريا الشمالية، كيم كونج أون، تحسين القدرات القتالية والنووية لبلاده، داعيا إلى الاستعداد لتنفيذ هجمات نووية في أي وقت ممكن.

واتهم "كيم" خلال إشرافه على تدريبات تكتيكية نووية للجيش الكوري الشمالي، تهدف إلى إرسال تحذيرات قوية للحلفاء، الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بتوسيع التدريبات العسكرية المشتركة التي تشمل الأصول النووية الأميركية، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الكورية الرسمية.

وشهدت التدريبات الكورية الشمالية، اختباراً لصاروخ باليستي حلّق لمسافة 800 كيلومتر، قبل أن يصيب الهدف على ارتفاع 800 متر، في ظل سيناريو هجوم نووي تكتيكي.

من جانبه قال الجيش الكوري الجنوبي إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا قصير المدى (SRBM) باتجاه البحر الشرقي الأحد، في استفزاز آخر على ما يبدو احتجاجا على المناورات العسكرية الكورية الأمريكية المشتركة الجارية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة (JCS) إنها رصدت عملية الإطلاق من منطقة دونغ تشانغ ري على الساحل الغربي، وأضافت أن الصاروخ طار نحو 800 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر.

الزعيم وابنته
الزعيم وابنته

 

زعيم كوريا يشرف على إطلاق الصاروخ
زعيم كوريا يشرف على إطلاق الصاروخ

 

إطلاق الصاروخ الكوري
إطلاق الصاروخ الكوري

 

صاروخ كوريا
صاروخ كوريا

 


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