رجال التفتيش بالتنمية المحلية فى حملة لمراجعة المعدات الميكانيكية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال قطاع التفتيش ب وزارة التنمية المحلية ، حملة تفتيشية مكبرة بمحافظة الأقصر، تحت إشراف اللواء أحمد عرفات رئيس القطاع، واللواء أشرف نوير رئيس الإدارة المركزية للمتابعة والتفتيش، حيث استهدفت حملة المعدات والحملة الميكانيكية التابعين لمجلس مدينة الأقصر بمحافظة الأقصر، وذلك لمراجعة انتظام العمل وفحص السجلات وخطوط سير السيارات والوقوف على الوضع الحالي للمعدات ومدى كفاءتها والتأكد من إجراء الصيانة الدورية للسيارات والمعدات الموجودة بالحمله ومعدل الاستهلاك ومستوى النظافه ومعرفة الصالح منها والمعطل والمكهن.

وخرجت الحملة بالأقصر، في إطار تنفيذ قرار معالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 2771 لسنة 2021، بتشكيل لجنة برئاسة ممثل من وزارة التنمية المحلية ( قطاع التفتيش) وعضوية ممثلين من كل من وزارتي الدفاع والماليه، وفي إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالمرور على المحافظات للمتابعة والرقابة والتفتيش على الحملات الميكانيكية وسيارات ومعدات النظافة ورصف وصيانة الطرق بالمحافظات.

وأشاد رئيس اللجنة بحسن سير العمل، موجهاً الشكر لكل القائمين على إدارة هذه المنظومة ولمجموعة العمل بالحملة الميكانيكية والظهور بالمظهر اللائق لمدينة الأقصر لافتاً إلى حرص الوزارة لتقديم الدعم الأمثل في أي وقت، حيث شارك بالحملة كل من المستشار محمود زياد متولي رئيس لجنة قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، وعضوية ممثلين من وزارة التنميه المحليه علاء مصطفى وأحمد العربي وسامح عادل، ومن وزارة الماليه الهيئه العامه للخدمات الحكوميه أحمد جابر للتفتيش على المخازن، وأمير سعيد بشير للتفتيش على قواعد استخدام السيارات، برفقتهم اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر وسكرتير عام مدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وذلك للوقوف على أوجه القصور لإنجاز المهام على الشكل الأمثل.

ومن جانبه أكد رئيس المدينة علي الإهتمام الكبير الذي يوليه السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالحملة الميكانيكية ودعمه الكبير لها، بتوفير قطع الغيار المطلوبة للصيانات المختلفه، والاستمرار في رفع كفاءة الحملة الميكانيكية والإهتمام بنظافتها، فضلاً عن متابعته بنفسه منظومة العمل لتحقيق مزيد من الانضباط ولتحقيق الجودة المطلوبة لها وبما يساهم في استقرار منظومة العمل على أكمل وجه .