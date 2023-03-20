رئيس جامعة الأزهر يفتتح تجديدات العيادات الخارجية بكلية طب الأسنان بنات

كتب لؤى على

أشاد الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بكلية طب الأسنان بنات بالقاهرة، وما تحقق فيها من نهضة وتطوير شامل في جميع المجالات العلمية والبحثية؛ جاء ذلك خلال افتتاح أعمال التجديد والتطوير ورفع الكفاءة بمبنى العيادات الخارجية بالكلية، إضافة إلى افتتاح مركز الدكتور مصطفى عبد الغني للأبحاث الأسنان، ووحدة الليزر CAD/CAM، وإصابات الأسنان، ووحدة زراعة الأسنان، والأشعة المقطعية؛ بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور مصطفى عبد الغني، نائب رئيس الجامعة السابق عضو مجلس الشيوخ المصري، والأستاذة سعاد بكر امين عام الجامعة المساعد لفرع البنات.

ووجه رئيس جامعة الأزهر التهنئة إلى كلية طب الأسنان بنات على هذا الجهد الواضح والمتميز في جميع المجالات العلمية والبحثية، مشيرًا إلى أن حصول كلية طب الأسنان بنات جامعة الأزهر بالقاهرة على شهادة تجديد الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لمجلس الوزراء يؤكد أنها كلية رائدة ومتميزة.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة إلى بناته طالبات الكلية اللائي رفعن راية جامعة الأزهر وكلية طب الأسنان خفاقة عالية بين نظرائها من كليات طب الأسنان بالجامعات المصرية خلال المسابقة العلمية التي نظمتها جامعة قناة السويس، وحققن فيها طالبات الكلية «المركز الأول».

وكرم رئيس الجامعة خلال الاحتفالية الأم المثالية بالكلية، وكرم المتميزات من منتسبات الكلية في مختلف الإدارات، وكان في استقبال رئيس الجامعة ونوابه؛ الدكتورة إيناس طلعت، عميدة الكلية، والدكتورة دينا خليف، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من عمداء ووكلاء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.