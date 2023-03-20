دراسة دولية: سعادة البشرية لم تتأثر بوباء كورونا.. وفنلندا فى صدارة القائمة

كتبت رباب فتحى

نقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية، نتائج دراسة دولية، توصلت إلى أن وباء كورونا لم يؤثر على سعادة البشرية، رغم أنه أودى بحياة 6.7 مليون شخص، وأغلق دولًا بأكملها، وأدى إلى ركود اقتصادي عالمي.

ووجدت المقابلات التي أجريت مع أكثر من 100 ألف شخص في 137 دولة، مستويات أعلى بكثير من الإحسان والخير في جميع مناطق العالم مقارنة بما كانت عليه قبل الوباء. وعندما طُلب منهم تقييم حياتهم على مقياس من 1 إلى 10 ، أعطى الناس في المتوسط درجات عالية في سنوات الوباء من 2020-22 مشابهة لتلك التي أعطوها في 2017-19.

ووجد التقرير العاشر للسعادة العالمية أن الأمور كانت أسوأ قليلاً في الدول الغربية وأفضل قليلاً في بقية العالم. وانخفضت المقاييس العالمية "للبؤس" وعلى الرغم من ارتفاع عدد الوفيات بين كبار السن ، أفاد أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 60 عامًا بتحسن في سعادتهم مقارنة بالمجموعات الأصغر سنًا.

وقال جون هيليويل ، أستاذ الاقتصاد بجامعة كولومبيا البريطانية والمحرر المشارك للتقرير: "إنه لأمر مدهش". "انتهى الأمر بالناس إلى التعرف على جيرانهم. كان الناس يزدادون انتظامًا [مع الأجيال الأخرى] بحيث لم يكن الشعور بالعزلة بالقدر الذي تتوقعه ... حتى خلال هذه السنوات الصعبة ، ظلت المشاعر الإيجابية سائدة ضعف المشاعر السلبية ، ومشاعر الدعم الاجتماعي الإيجابي ضعف ما تتوقعه".

وكشفت الدراسة أن أعمال اللطف اليومية التي ثبت أنها تعزز السعادة ، مثل مساعدة شخص غريب ، والتبرع للأعمال الخيرية والتطوع - الأنشطة التي حفزتها احتياجات الإغلاق - أصبحت الآن أعلى من مستويات ما قبل الوباء.

وجدت الدراسة أن تأثير السعادة المتمثل في "وجود شخص يمكن الاعتماد عليه في أوقات الشدة" زاد أثناء الوباء ، وبما أن 80٪ من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع قالوا إن لديهم شخصًا يعتمدون عليه ، فقد كان لذلك تأثير كبير.

وفي جدول مؤشر السعادة الإجمالي ، ظلت فنلندا في الصدارة للعام السادس على التوالي ، وظلت أفغانستان في ذيلها ، وهو المركز الذي احتلته قبل عودة طالبان في عام 2021. وهي أيضًا السنة الرابعة على التوالي التي تراجعت فيها المملكة المتحدة عن درجات السعادة.

وتحتل المملكة المتحدة المركز التاسع عشر ، تليها ليتوانيا وجمهورية التشيك ضمن أفضل 15٪ من الدول الأسعد قبل فرنسا ، ولكن خلف ألمانيا والولايات المتحدة وأستراليا وأيرلندا وجميع دول الشمال.