خلافات الجيرة.. تعرف على سبب حريق عقار العباسية

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بمحكمة جنوب القاهرة الأولية، أن خلافات الجيرة وراء قيام عاطل باشعال النيران في محل بعقار العباسية ، حيث قام المتهم بالاستعانة بصديقه للقيام بدور "النادورجى" لتسهيل تنفيذ المتهم جريمته.

وأشارت التحقيقات إلى أن تفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة كشف عن قيام شخص باشعال النيران في المحل ملك المجنى، وتبين أن المتهم جار صاحب المحل بسبب خلافات سابقه بينهم فقرر المتهم انتقام منه بحرق محل المجني علية.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بنشوب حريق داخل محل أدوات منزلية فى منطقة الوايلى، وانتقلت سيارات الإطفاء الى المكان وتمت عملية السيطرة عليه بالكامل.

وبإجراء التحريات اللازمة حول الحريق، تبين وجود شبهة جنائية فى الواقعة، وبتفريغ كاميرات المراقبة رصدت وجود عاطلين أمام المحل وإضرامهم النيران، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط المتهمين، وتبين وجود خلافات مع صاحب المحل فقروا الإنتقام باحراق المحل ، وتحرر المحضر رقم 1369 لسنه 2023 م جنح الوايلي.