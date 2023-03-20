خطة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023.. اعرف التفاصيل

كتب محمود طه حسين

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه تم تحديد ضوابط وخطة تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، نرصدها فى التقرير التالى:

- آلية تصحيح امتحانات الثانوية العامة للأسئلة المقالية تعتمد على معلم مصحح، من خلال تصحيح صورة ورقة الإجابة الموجودة على الكمبيوتر.

- سيكون هناك معايير لتقدير موضوع التعبير، على سبيل المثال وضوح الفكرة الرئيسية، وتسلسل الأفكار والتراكيب اللغوية، والسلامة الإملائية والنحوية.

- سيتم تصحيح أسئلة الاختيار من متعدد بشكل إلكتروني بعيدًا عن العنصر البشري.

- سيتم تصحيح إجابة الأسئلة المقالية من خلال نظام rubrics.

- سيتم عمل مسح ضوئي (scan) لصورة ورقة إجابة الطالب عن الأسئلة المقالية على سيستم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين؛ لثبات ودقة التصحيح.

- فى حال وجود اختلاف بينهما في التصحيح يتم الرجوع لمصحح ثالث.

- آلية تقدير الدرجات تضمن العدالة في التصحيح وتكافؤ الفرص.

- تجهيز قرابة 7 مقارات للتصحيح الإلكترونى فى عدة محافظات.

- جميع الأسئلة سوف تصحح إلكترونيا سواء مقالية أو اختيار من متعدد فى جميع المواد الدراسية الأساسية والتى لا تضاف لمجموع الطالب.