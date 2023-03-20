خريطة قطع المياه اليوم فى الجيزة.. اعرف الأماكن والمواعيد

كتبت - مرام محمد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أنه فى إطار تنفيذ أعمال الجزء الثانى من القطاع الأوسطى لمشروع محور الفريق كمال عامر، سيتم تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 800 مم الجديد على خط قطر 800 مم القادم والمتعارض مع مسار المحور.

وأشارت الشركة إلى أن الأعمال تستلزم قطع المياه لمدة 10 ساعات عن بعض قطاعات بولاق الدكرور، وذلك من الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين الموافق 20/ 3 /2023 وحتى الساعة الثامنة صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 21 / 3 /2023.

وأوضحت الشركة بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى (أرض اللواء من طريق المعتمدية حتى طريق ترعة المجنونة، بولاق الدكرور من ترعة المجنونة وحتى كوبرى ثروت).

وستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة بالانقطاع فورا عند الطلب على رقم طوارئ (125).

يذكر أن محور الفريق كمال عامر الجديد يعد من أهم المحاور الطولية بشبكة الطرق السريعة التي ترتبط بالطريق الدائري، حيث يربط القوس الجنوبي للطريق الدائرى بالمنيب جنوباً بالقوس الشمالي، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو - جامعة الدول العربية - صفط اللبن - فيصل - الهرم)، بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر - الثلاثينى - خاتم المرسلين - مطار إمبابة)، بإجمالي طول 15 كم وعرض (33 - 65.5).

وشهدت المحافظة تشغيل المحور في المسافة من تقاطعه مع الطريق الدائرى بمنطقة المنيب جنوبًا، حتى تقاطعه مع الطريق الدائري شمالًا بمنطقة إمبابة بطول 12كم، وجاري تنفيذ امتداد المحور للربط مع محور تحيا مصر شمالاً.