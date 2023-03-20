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خروج عربة قطار بضائع عن مسارها فى بورسعيد دون إصابات

الإثنين، 20 مارس 2023 05:42 ص
خروج عربة قطار بضائع عن مسارها فى بورسعيد دون إصابات تجمع عمال السكك الحديدية
بورسعيد - محمد عزام

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شهد حي الشرق بمحافظة بورسعيد، خروج عربة قطار بضائع عن مسارها، محملة بالرخام فى منطقة مزلقان بالقرب من المنطقة الحرة للاستثمار، وتم نقل الأوناش لرفع كميات الرخام التى انقلبت من عربة القطار. 
 
وأكد مصدر مطلع، أنه لم ينتج عن الحادث أية إصابات، وجاء ذلك قبل دخول القطار بدقائق إلى المحطة، ولكن تسبب في تعطل القطار القادم من الإسكندرية إلى بورسعيد.
 
وتلقي اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من شرطة النقل والمواصلات بمحطة السكة الحديد ببورسعيد يفيد بخروج عربة قطار بضائع محمل بالرخام، وعلي الفور توجه رجال الإنقاذ بمحطة السكة الحديد وتم نقل الأوناش إلى منطقة الحادث لرفع كميات الرخام التى انقلبت من عربة القطار. 
 
 

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