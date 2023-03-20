حرس الحدود الأوكراني يكشف تطورات معركة "باخموت" ضد القوات الروسية

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أعلن حرس الحدود الأوكراني الأحد، عن صد وحداته المنتشرة في باخموت بمنطقة دونيتسك لأربع هجمات روسية، مما أدى إلى القضاء على خمسة من أفراد القوات الروسية وإصابة تسعة.

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لدائرة حرس الحدود الحكومية الأوكرانية، نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم أن " حرس حدودنا صدوا أربع هجمات للقوات الروسية في اليوم الماضي".

تجدر الإشارة إلى أن وحدات مجموعة فاجنر الروسية تهدف إلى الاقتراب من تحصينات القوات الأوكرانية دون أن يلاحظها أحد واختراق خط دفاع أوكرانيا.

وجاء في التقرير: "لكن ، بدلا من ذلك، واجهوا نيرانا كثيفة من مدافعينا".

وذكرت يوكرينفورم في وقت سابق أنه تجري معارك ضارية بالقرب من باخموت، حيث يعاني الروس من خسائر فادحة.