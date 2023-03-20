اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 مارس 2023 12:32 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

"حدودها السما".. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا خلال احتفالية تكريم المرأة

الإثنين، 20 مارس 2023 11:37 ص
"حدودها السما".. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا خلال احتفالية تكريم المرأة الرئيس السيسى والسيدة قرينته
كتب سمير حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، فيلما تسجيليا من إنتاج المجلس القومى للمراة، بعنوان"حدودها السما".

استعرض الفيلم الجهود التي يبذلها المجلس لدعم المرأة المصرية اقتصاديا واجتماعيا.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.


السيسي

السيسى

الرئيس السيسي

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

احتفال يوم المراة

يوم المراة

تكريم المراة المصرية

عيد الام

يوم المراة المصرية

حفل يوم المراة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة