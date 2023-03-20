حبس ديلر مخدرات 4 أيام لاتهامه بترويج كمية من البانجو بين عملائه فى أطفيح

كتب أحمد إسماعيل

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس ديلر مخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بترويج كمية من البانجو بين عملائه فى أطفيح بالجيزة.

وطلبت النيابة العامة رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

ضبط رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، كمية من مخدر البانجو بحوزة عاطل قبل ترويجها بين عملائه في أطفيح، واعترف المتهم باستخدام دراجة بخارية في توصيل المواد المخدرة لزبائنه، كما ضبط بحوزته مبلغ مالي وهاتف محمول، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تفيد اتجار عاطل، له معلومات مسجلة، بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه، وعقب تقنين الإجراءات اللازمة لضبطه، ورصد الأوكار التي يتردد عليها، تم القبض عليه وبحوزته كمية من مخدر البانجو، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

وبمواجهة المتهم اعترف أمام رجال المباحث بالاتجار بالمواد المخدرة، والهاتف لتسهيل التواصل مع عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار بالمواد المخدرة، كما اعترف باستخدام دراجة بخارية في ترويج المواد المخدرة، والتنقل بين زبائنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم وباشرت النيابة للتحقيق والتى أمرت بما سبق.