حبس حلاق 4 أيام بتهمة إشعال النار فى عامل بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

قررت النيابة العامة حبس حلاق 4 أيام بتهمة إضرام النار فى عامل بمحطة تموين سيارات أثناء تواجده بعمله فى ابوعطوة بدائرة مركز الإسماعيلية واحالة المجنى عليه للطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد تقرير طبى بحالته الصحية.

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية امن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز شرطة الإسماعيلية من القبض على متهم شرع فى إشعال النار فى عامل أثناء تواجده بعمله بمحطة تموين السيارات بأبوعطوة دائرة مركز الإسماعيلية بسبب خلافات بينهما.

تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بقيام أحد الأشخاص باضرام النار فى شخص آخر أثناء تواجده بمحطة تموين سيارات بمحل عمله بدائرة مركز الإسماعيلية وفر هاربا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ كما تم الدفع بسيارتين إسعاف برئاسة الدكتور حسين كساب مدير مرفق إسعاف محافظة الاسماعيلية إلى مكان البلاغ الذى اسفر عن اصابة شخص بحروق بالوجه والزراعين والساق وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي لاسعافه ورعايته طبيا.

وقال شهود عيان بأننا فوجئنا بقيام احد الأشخاص يضرم النار فى المجنى عليه "أحمد.ع.م" 50 عاما أثناء تواجده بمحطة تموين السيارات واشتعلت النار فى المجنى عليه ومحطة تموين السيارات وتمكن الأهالى من محاصرة النار وقاموا بالسيطرة عليها واطفاؤها داخل المحطة كما تمكنوا من إنقاذ المجنى عليه واطفاء النار التى نشبت فى جسده.

وأضافوا بقيام المتهم بالهروب عقب ارتكاب الواقعة وتم نشر فيديو الواقعة على مواقع التواصل الاجتماعى، وتمكن ضباط مباحث مركز الإسماعيلية من القبض على المتهم ويدعى "عبدالرحمن ،ر ،م" 19 عاما حلاق، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط واخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتى اصدرت قرارها المتقدم.