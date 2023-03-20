جمارك مطار سوهاج تضبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار السيارات.. صور

سوهاج محمود مقبول

تمكن رجال الجمارك بمطار سوهاج الدولى برئاسة عاطف عبدالشافى مدير إدارة جمرك مطار سوهاج من ضبط محاولة تهريب كمية من قطع غيار سيارات بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران العربية تم الإشتباه فى الراكب م . ط . م مصرى الجنسية ، بتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY تبين وجود كثافات معتمة بتفتيش حقائب الراكب تبين وجود 160 عبوة قطع غيار سيارات، وقرر محمد متولى مدير عام جمارك الأقصر والفروع إتخاذ الاجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 4 لسنة 2023.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات الغتورى رئيس مصلحة الجمارك عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الجنوبية والبحر الأحمر بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية واحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.



المضبوطات (1)



جانب من المضبوطا بمطار سوهاج (2)



جانب من المضبوطا بمطار سوهاج (1)