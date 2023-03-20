جامعة الإسكندرية: توثيق قرارات الدراسات العليا داخل قاعدة بيانات لتحقيق أقصى استفادة

أكد الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، على وكلاء كليات ومعاهد الجامعة، ضرورة الانتهاء من قيد ملفات طلاب الدراسات العليا، موضحاً أن آخر موعد لقيد هذه الملفات هو الأول من شهر أبريل القادم، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث 20 مارس بقاعة الاجتماعات الكبرى بالجامعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة فى بيان اليوم أن القطاع بصدد توثيق كافة القرارات الصادرة بشأن موضوعات الدراسات العليا داخل قاعدة بيانات لتحقيق أقصى استفادة لكافة الباحثين والدارسين بجامعة الاسكندرية وأحيط المجلس علماً بقرار مجلس الجامعة بالحصول على الدرجة بالنشر العلمى ومراجعات المكتبة الرقمية وكذلك الشهادات المعادلة والمواد التكميلية الخاصة بها وشروطها.

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة بريهان سالم حول قيام قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بتنظيم ورشة عمل خاصة بتصنيف الجامعات والنشر العلمى، بمعهد الدراسات العليا والبحوث تحت عنوان : Research Planning & its Reflection On Global Ranking، وذلك بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية ومكتب Elsevier بالقاهرة، وبحضور 52 مشارك من الوكلاء والباحثين ومساعدى وكلاء الدراسات بكليات ومعاهد الجامعة.

ووافق المجلس على عدد من برتوكولات التعاون بين كلية الأعمال بجامعة الاسكندرية وكل من اللجنة النقابية بمصلحة الضرائب المصرية، واللجنة النقابية بمصلحة الجمارك المصرية، واللجنة النقابية بمصلحة الضرائب العقارية بالاسكندرية، ومؤسسة أشرقت الخيرية كما وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون الأكاديمى بين جامعة الاسكندرية وكل من جامعة الاردن، وجامعة الزنتان بليبيا، وجامعة موستار بدولة البوسنة.