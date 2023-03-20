اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 مارس 2023 06:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة الإسكندرية: توثيق قرارات الدراسات العليا داخل قاعدة بيانات لتحقيق أقصى استفادة

الإثنين، 20 مارس 2023 05:29 م
جامعة الإسكندرية: توثيق قرارات الدراسات العليا داخل قاعدة بيانات لتحقيق أقصى استفادة الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، على وكلاء كليات ومعاهد الجامعة، ضرورة الانتهاء من قيد ملفات طلاب الدراسات العليا، موضحاً أن آخر موعد لقيد هذه الملفات هو الأول من شهر أبريل القادم، جاء ذلك خلال انعقاد مجلس الدراسات العليا والبحوث 20 مارس بقاعة الاجتماعات الكبرى بالجامعة. 

وأكد نائب رئيس الجامعة فى بيان اليوم أن القطاع بصدد توثيق كافة القرارات الصادرة بشأن موضوعات الدراسات العليا داخل قاعدة بيانات لتحقيق أقصى استفادة لكافة الباحثين والدارسين بجامعة الاسكندرية وأحيط المجلس علماً بقرار مجلس الجامعة بالحصول على الدرجة بالنشر العلمى ومراجعات المكتبة الرقمية وكذلك الشهادات المعادلة والمواد التكميلية الخاصة بها وشروطها

 واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتورة بريهان سالم حول قيام قطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة بتنظيم ورشة عمل خاصة بتصنيف الجامعات والنشر العلمى، بمعهد الدراسات العليا والبحوث تحت عنوان : Research Planning & its Reflection On Global Ranking، وذلك بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية ومكتب Elsevier بالقاهرة، وبحضور 52 مشارك من الوكلاء والباحثين ومساعدى وكلاء الدراسات بكليات ومعاهد الجامعة

ووافق المجلس على عدد من برتوكولات التعاون بين كلية الأعمال بجامعة الاسكندرية وكل من اللجنة النقابية بمصلحة الضرائب المصرية، واللجنة النقابية بمصلحة الجمارك المصرية، واللجنة النقابية بمصلحة الضرائب العقارية بالاسكندرية، ومؤسسة أشرقت الخيرية كما وافق المجلس على عدد من مذكرات التفاهم للتعاون الأكاديمى بين جامعة الاسكندرية وكل من جامعة الاردن، وجامعة الزنتان بليبيا، وجامعة موستار بدولة البوسنة.

 


الاسكندرية

اخبار المحافظات

جامعة الاسكندرية

اخبار الجامعات



الموضوعات المتعلقة

نائب رئيس جامعة الإسكندرية رئيسا لجامعة بيروت العربية اعتبارا من سبتمبر المقبل

الإثنين، 13 مارس 2023 08:31 م

وزير التعليم العالى يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين جامعتى الإسكندرية وبيروت

الإثنين، 13 مارس 2023 04:34 م

"كتاب مصر" النادر فى متحف المقتنيات بجامعة الإسكندرية.. كُتب فى عهد الملك فؤاد عام 1929على نهج "وصف مصر.. يضم فرمانات وألبومات وموسوعة عن مصر بخط اليد.. ولوحات فنية وصور خاصة بالإسكندرية.. صور

الأحد، 12 مارس 2023 12:00 ص

وائل السمرى يتحدث عن حملة "لن يضيع" فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية..صور

السبت، 11 مارس 2023 06:00 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة