تلاميذ مدرسة ابتدائية بقنا ينظمون ممرًا شرفيًا لمعلمة بعد خروجها على المعاش

قنا صابر سعيد

نظم تلاميذ مدرسة الحلفاية قبلى الابتدائية بنجع حمادى شمال قنا ، ممرا شرفيا لمعلمة لغة عربية، وذلك بعد خروجها على المعاش وحبا لها ومعاملتها معهم خلال الأعوام الدراسية.

وكرمت المدرسة فايزة إبراهيم فاوى، معلمة اللغة العربية، بمناسبة بلوغها سن المعاش بعد رحلة عطاء فى التعليم بالمدرسة، تقديرا لجهودها فى العملية التعليمية بالمدرسة، واصطف الطلاب وطالبات المدرسة فى ممر شرفى للمعلمة.

تضمن الحفل فقرات غنائية، وكلمات من المعلمين وزملائها، الذين قدموا الشكر للمعلمين، على رحلة العطاء الكبيرة، سواء تعليميا أو اجتماعيا، وقدموا بعض الهدايا التذكارية لها، تقديرا لها على ما قدمته من نماذج تعليمية وخلقية يُقتدى بها.