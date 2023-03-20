تعرف على مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات فى رمضان

كتبت هبة السيد

أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك لتكون كالتالي:



قبل الإفطار: طوال أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا.



بعد الإفطار: طوال أيام الأسبوع: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً.

يومي الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً.

وتلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.