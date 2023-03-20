اليوم السابع
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تعرف على مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات فى رمضان

الإثنين، 20 مارس 2023 03:08 م
تعرف على مواعيد عمل منافذ شركات الاتصالات فى رمضان جهاز تنظيم الاتصالات
كتبت هبة السيد

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أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك لتكون كالتالي:

قبل الإفطار:

طوال أيام الأسبوع: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.
 
يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الرابعة والنصف عصرًا.

بعد الإفطار:

طوال أيام الأسبوع: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر مساءً.
 
يومي الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشر والنصف مساءً. 
 
وتلتزم منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.
 
 

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