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تربية حلوان تنظم معرض السوق الخيرى لبيع الملابس بأسعار رمزية للطلاب.. صور

الإثنين، 20 مارس 2023 05:07 م
تربية حلوان تنظم معرض السوق الخيرى لبيع الملابس بأسعار رمزية للطلاب.. صور معرض السوق الخيرى
كتب محمد صبحى

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نظمت كلية التربية جامعة حلوان، السوق الخيري للملابس لطلاب كلية التربية، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام حمدي عميد الكلية، وإشراف الدكتورة حنان كريمة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 

وأوضح الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، أن الجامعة تحرص على تنظيم المعارض الخيرية، ويأتي ذلك في إطار اهتمام الجامعة بتعزيز روح الانتماء وتوفير كافة المتطلبات التى يحتاجها الطلاب والطالبات في المجتمع الجامعى، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية التي تتبناها الجامعة.

 

وأكد الدكتور حسام حمدي عميد الكلية، أن الكلية تقوم بمثل هذه الفعاليات، التزاما منها بواجبها نحو أبنائها الطلاب، وخلال تفقده المعرض أثنى على الفكرة الطيبة، ودعا إلى العمل على استمرارها لما لها من أثر إيجابي يحقق التكافل والتكامل الاجتماعي والإنساني بين جميع أفراد أسرة كلية التربية.

وقد وجه " حمدى "  الشكر لكل من أسهم في سبيل إعداد وتجهيز هذا المعرض  الخيري.

هذا وتضمن المعرض ملابس بأسعار رمزيه ،  بما تعزز فكرة التكافل الاجتماعي وروح الانتماء وحب الغير بين فئات المجتمع وأنها  تسهم في مساعدة طلاب وطالبات الكلية  في مختلف الفرق الدراسية.

جانب من المشاركين
جانب من المشاركين

 

جانب من المعرض
جانب من المعرض

 

معرض ملابس
معرض ملابس

 


جامعة حلوان

اخبار مصر

السيد قنديل

تربية حلوان

معرض ملابس



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