اليوم السابع
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تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع شخص صعقا بالكهرباء فى أوسيم

الإثنين، 20 مارس 2023 01:29 م
تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات مصرع شخص صعقا بالكهرباء فى أوسيم سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، عدم وجود شبهة جنائية في حادث مصرع شخص صعقا بالكهرباء في أوسيم، وتم الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة إصابته بصعق كهرباء في أوسيم، وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث أن المتوفى أصيب بصعق كهرباء دون وجود شبهة جنائية، واستمع رجال المباحث لأقوال عدد من شهود العيان وأفراد أسرته، ولم يشتبهوا في وفاته جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق. 
 

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