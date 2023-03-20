تجنب جفاف البشرة.. إليك 8 أطعمة مرطبة جربها منها البرتقال

كتبت ميرفت رشاد

إن ترك جسمك يصاب بالجفاف هو أحد أسرع الطرق للحصول على بشرة جافة، تحدث هذه الحالات لأن الجلد يحتوي على حوالي 30 % من الماء ، مما يساهم في نضارتها ومرونتها ،يمكن للبشرة الرطبة أن تساعد في تعزيز مظهر البشرة الصحي، هناك العديد من الطرق المختلفة لضمان ترطيب بشرتك جيدًا ، مثل استخدام منتجات العناية المناسبة لنوع بشرتك ، وإليك الأطعمة المرطبة للبشرة ، وفقا لما نشره موقع " iamherbalifenutrition".

8 أطعمة غنية بالمياه يمكنك تجربتها هذا الموسم



تأكد من شرب ما لا يقل عن 8 أكواب من السوائل يوميًا ، والتي تشمل المشروبات مثل الشاي والحليب والقهوة، سوف تشكرك بشرتك أيضًا إذا كنت تتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بمضادات الأكسدة مثل فيتامين أ وج و هـ.

1. البطيخ

البطيخ هو فاكهة غنية بالمحتوى المائي (أكثر من 90 %) وتحتوي على معادن ومواد كيميائية نباتية مثل الليكوبين وفيتامين ج وبيتا كاروتين - وكلها يمكن أن تدعم صحة الجلد ، مقارنة بالطماطم أو الفراولة أو الجوافة ، يقدم البطيخ كمية جيدة من مضادات الأكسدة، يمكنك الاستمتاع بالبطيخ على مدار العام كوجبة خفيفة.

2. البرتقال

تأتي الفاكهة في مجموعة متنوعة من النكهات ، مثل البطيخ ، يحتوي على الكثير من الماء (80-89 %) وكذلك فيتامين سي. يمكنك تناول البرتقال في أي مكان وحتى تقشيره بدون سكين.

3. الخضار

لكن هل تعلم أن الخضار يساهم أيضًا في صحة بشرتنا؟ تحتوي بعض الخضروات على نسبة عالية من الماء ، مثل السبانخ (90-99٪) والجزر والبروكلي (80-89٪). حاول دمجها في وجباتك اليومية.

4. الزبادي

هل سبق أن خطر ببالك أنه بالإضافة إلى دعم صحة الجهاز الهضمي ، يساهم الزبادي أيضًا في تناول السوائل؟ يحتوي جزء واحد من الزبادي على حوالي 80-89٪ ماء.

5. مخللات

هل تعلم أنها تساهم أيضًا في المحتوى المائي الكلي لطعامك؟ تحتوي المخللات على أكثر من 90٪ ماء يأتي هذا الحجم من عملية التخمير التي غالبًا ما تتضمن إضافة أشكال أخرى من السوائل والتوابل للمساعدة في الحفاظ على محتوى الماء أو زيادته.

6. سلطات الفواكه والخضراوات

يمكنك تجربة سلطة فواكه أو سلطة خضراوات أو مزيج من الاثنين معًا. بالإضافة إلى تحسين شهيتك ، فإن السلطات التي تحتوي على الفواكه والخضروات الطازجة تساهم أيضًا في تناول السوائل. في الواقع ، يحتوي الخس ، الذي يشيع استخدامه في السلطات ، على أكثر من 90٪ من الماء.

7. الشوربة

يمكن أن يساعد وعاء من الشوربة الدافئ قبل العشاء في تسهيل الجهاز الهضمي ، مما يجعله جاهزًا لتلقي الطبق الرئيسي.

8. سموثي أو بروتين شيك

تعتبر المخفوقات طريقة رائعة ومريحة لتحسين تناول السوائل، يمكنك مزج المكونات الخاصة بك وإضافة مسحوق البروتين، لا تحتوي العديد من الفواكه على نسبة عالية من الماء فحسب، ولكنها توفر أيضًا الألياف.