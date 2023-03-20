تجديد حبس صاحب شركة خطف عاملا بسبب خلافات مالية بينهما فى السلام

كتب ـ أحمد حسنى

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام، تجديد حبس متهم بخطف عامل لوجود خلافات بينهما بمدينة السلام، 15 يوما على ذمة التحقيقات واستمعت نيابة السلام، لأقوال متهم بخطف عامل لخلافات مالية بينهما.

المتهم اعترف بوجود خلافات بينه والمجني عليه، بسبب تسفير عدد من المواطنين للعمل بالخارج، فقام المجني عليه بمطالبته برد مبالغ مالية والتحفظ على سيارته، ما دفع المتهم لخطفه لحين ظهور سيارته.

وتلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة إخطارا من إحدى السيدات، مقيمة بدائرة القسم بأنها حال تواجدها بمسكنها فوجئت بحضور عدة أشخاص من بينهم "صاحب شركة تسفير عمالة" قاموا باصطحاب (شقيق زوجها) لوجود خلافات مالية بين والد المُبلغة وصاحب الشركة بسبب قيام والدها بمطالبة الأخير بمبلغ مالى على خلفية عدم وفائه بتعهده بتسفير عدد من العاملين من بلدته لإحدى الدول العربية ولم يتمكنوا من العمل هناك فطالبه برد مستحقاتهم، إلا أنه رفض – قام على إثر ذلك والد المُبلغة بمغافلته والاستيلاء على سيارته مقابل مستحقاتهم المالية .

فى وقت لاحق حضر شقيق المُبلغة "المجنى عليه" للقسم واتهم صاحب الشركة المشكو فى حقه باختطافه وإطلاق سراحه عقب ذلك، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى تواجد المشكو فى حقه بمنطقة الهرم بالجيزة .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وتبين أنه (مالك شركة لإلحاق العمالة بالخارج ، مقيم بالجيزة) وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة خطف المجنى عليه لذات السبب، وعقب عثوره على السيارة ملكه أطلق سراحه.