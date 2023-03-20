اليوم السابع
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"تاون جاس" لسكان النزهة الجديدة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز بسبب ملء الخزان

الإثنين، 20 مارس 2023 04:04 م
"تاون جاس" لسكان النزهة الجديدة: لا تنزعجوا من رائحة الغاز بسبب ملء الخزان الغاز الطبيعى
كتبت -مروة الغول

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أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن "تاون جاس"، إحدى شركات قطاع البترول، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أعمال ملء خزان الرائحة الرئيسى بمحطة إضافة الرائحة بشمال هيلوبوليس، وذلك يوم الأربعاء المقبل بدءا من الساعة  الحادية عشرة مساء.
 
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وتهيب الشركة بالعملاء عدم الانزعاج عند الشعور بوجود رائحة الغاز، وتؤكد الشركة أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة العملاء وأنه لن يتم قطع الغاز عن العملاء.
 
وفى حالة وجود أى استفسار، يرجى اتصال بطوارئ الشركة من خلال التليفون الأرضى وعلى مدار الـ24 ساعة على الرقم المختصر.
 
 
 

الغاز

النزهة

تاون جاس

خزان الرائحة الرئيسى



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