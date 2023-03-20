بنك التعمير والإسكان يشارك فى منتدى الاستدامة والتمويل المستدام بشرم الشيخ

تقرير خاص

شارك بنك التعمير والإسكان بفعاليات منتدى الاستدامة والتمويل المستدام فى مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 17 مارس إلى 19 مارس 2023، بتنظيم من اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى واتحاد بنوك مصر، وذلك بمشاركة أكثر من 200 قيادة مصرفية ومالية من 14 دولة.

وتأتى مشاركة بنك التعمير والإسكان فى منتدى الاستدامة والتمويل المستدام، فى إطار إيمانه بضرورة ترسيخ معايير الاستدامة فى مختلف أنشطته وأعماله، بالإضافة إلى حرصه الدائم على المشاركة فى المبادرات والبرامج التى تستهدف ترسيخ مبدأ التنمية المستدامة تعزيزاً لخطط الدولة والبنك المركزى للتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وذلك من خلال زيادة الاستثمار الأخضر للتخفيف من آثار تغيير المناخ كخطوة استراتيجية نحو تقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر2030.

ويستهدف هذا المنتدى تسليط الضوء على آليات تعزيز الاستدامة المصرفية والتمويل المستدام، وتحديد التحديات والمخاطر التى تواجه المصارف المركزية والبنوك خلال التحول نحو الصيرفة الخضراء، بالإضافة إلى عرض الاستراتيجيات والمبادرات ودور كلاً من مؤسسات التمويل الدولية والمصارف المركزية والبنوك والمنظمات الحكومية فى تعزيز مبدأ الاستدامة والتمويل المستدام ومساهمتها فى تعزيز الاستقرار المالى والمصرفي، مع مناقشة متطلبات تطبيق وإدراج سياسات التمويل المستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنوك، واستعراض أفضل الممارسات والمبادرات العالمية المتعلقة بالتمويل المستدام.

وفى هذا السياق، أكد حسن غانم رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، على أهمية الاستدامة والتمويل المستدام ودورهم فى دعم الاستقرار المالى والمصرفى كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دمج العناصر البيئية والاجتماعية وقواعد الحوكمة عند تقديم التمويل، لما له من أثر إيجابى على أداء الشركات وتقليل نسب المخاطر ، وكذلك توجيه رؤوس الأموال إلى مشاريع مستدامة من خلال إصدار وإدارة الأدوات المالية المستدامة والخضراء لتمويل مشاريع تقع ضمن برامج وأجندة التنمية المستدامة.

وأشار غانم إلى حرص مصرفه على دعم كل الجهود التى تهدف إلى الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والطاقة ودعم التحول للاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى اهتمامه الدائم فى تطبيق حلول صديقة للبيئة، وذلك من خلال دعم البنك للابتكار والتكنولوجيـا، مضيفاً إلى أن مصرفه يولى أهمية كبرى للتمويل المستدام لتحقيق الاستقرار طويل الأجل للمناخ الاقتصادى والبيئى والاجتماعي، وذلك من خلال مشاركة البنك فى العديد من المبادرات التى تهدف إلى الاستخدام الأمثل للطاقة للحفاظ على البيئة، منوهاً إلى بلوغ إجمالى التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام 3.85 مليار جنيه بما يعادل 27% من إجمالى محفظة الشركات الكبرى والقروض المشتركة بنهاية عام2022

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