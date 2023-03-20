وأضاف جباروف - في تصريحات لوكالة أنباء "نوفوستي" الروسية اليوم الاثنين - :"لم تصدر تعليمات من هذا القبيل حتى اللحظة"، منوها باستعداده للتخلي عن جهازه الـ "آيفون" في حال اقتضت الحاجة، مشيرا إلى وجود أصناف هواتف أخرى وبجودة ممتازة.

وتابع:"أن النواب يقومون بتسليم هواتفهم المحمولة قبيل دخول اجتماعات المجلس المهمة، لذلك لا حاجة لإجراء كهذا في الوقت الراهن " .

وكانت صحيفة "كوميرسانت" الروسية أشارت - في وقت سابق - إلى أنه طُلب من موظفي إدارة الرئيس الروسي بالكرملين استبدال هواتفهم المحمولة الأمريكية من طراز "آيفون" بحلول الأول من أبريل المقبل بهواتف ذات أنظمة تشغيل مختلفة.

ووفقا للصحيفة، فإن هذا الإجراء يهدف لتوفير أجهزة أكثر أمنا للموظفين الروسي وكجزء من سياسة التخلي عن التكنولوجيا الأمريكية كونها أكثر عرضة للقرصنة والتجسس من قبل الخبراء الغربيين مقارنة بالهواتف الذكية الأخرى.

وقال أحد المقربين من الإدارة الرئاسية،بحسب الصحيفة الروسية:"إن المسؤولين السياسيين في الأقاليم الروسية سيتلقون توصيات مماثلة، ومن المهم تحقيق توازن بين أمن المعلومات وإنتاجية الموظفين".

وأشارت صحيفة "كوميرسانت" أيضا إلى أن الموضفين ينصحون بشراء هواتف ذكية تحمل أنظمة Android أو نظيراتها الصينية أو Aurora، كونها أكثر أمنا.

