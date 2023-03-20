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بايدن يصدر قانونا يرفع السرية عن وثائق استخبارية أمريكية حول منشأ كورونا

الإثنين، 20 مارس 2023 11:27 م
بايدن يصدر قانونا يرفع السرية عن وثائق استخبارية أمريكية حول منشأ كورونا بايدن
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام أمريكية، إن الرئيس جو بايدن، أصدر قانونا يرفع السرية عن وثائق استخبارية أمريكية حول منشأ كوفيد-19، دون ذكر مزيد من التفاصيل.
 
والأسبوع الماضي، طلبت منظمة الصحة العالمية، من كل الدول مشاركة المعلومات التي تملكها حول منشأ كوفيد-19، بعدما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الطاقة الأمريكية، إن تسربا من مختبر في ووهان تسبب في الجائحة.
 
حينها قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس خلال مؤتمره الصحفي الدوري: "إذا كان لدى بلد ما معلومات عن منشأ الوباء، من الضروري أن يتشاركها مع منظمة الصحة العالمية والمجتمع العلمي الدولي".

بايدن

ثائق استخبارية أمريكية

منشأ كورونا

كورونا

الصين



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