النقل تنفذ عدة مشاريع بالموانئ المصرية تم التعاقد على تشغيلها.. التفاصيل

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل ، أن الوزارة نفذت عدة مشاريع بالموانئ المصرية وتم التعاقد على إدارتها وتشغيلها وهي "إدارة وتشغيل المحطة متعددة الأغراض "تحيا مصر" بميناء الإسكندرية بأرصفة 55 /62 بالشراكة مع المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض EGMPT وشركة CMA – CGM الفرنسية والتي تحتل المرتبة الثالثة عالميا من حيث القدرة الإستيعابية لشركات الشحن على مستوى العالم.

وأوضح أنه تم التعاقد على إدارة وتشغيل محطة " تحيا مصر 1 " بميناء دمياط بالشراكة مع تحالف شركات ( يوروجيت ألمانيا - كونتشيب إيطاليا - هاباج لويد - مجموعة الشرق الأوسط للوجيستيات - الشركة الهندسية للحاويات )، كما تم التعاقد على إدارة وتشغيل محطات الحاويات بكل من( ميناء السخنة - رصيف 100 بميناء الدخيلة ) بالشراكة مع تحالف شركة هاتشيسون بورتس بالتعاون مع كبرى شركات الشحن العالمية ( COSCO – MSC – CMA ).

وتم التعاقد على إدارة وتشغيل محطة الحاويات " سفاجا 2 " ب ميناء سفاجا بالشراكة مع موانئ أبوظبي، وكذلك ادارة وتشغيل محطة البضائع العامة والغلال برصيف 85/3 بميناء الإسكندرية بالشراكة مع شركة إيديسكو التابعة لمجموعة فيتيرا الهولندية .

وأضاف وزير النقل فى تصريحات له، أنه تم التعاقد على ادارة وتشغيل محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء السخنة بالشراكة مع موانئ أبوظبي، وكذلك ادارة وتشغيل محطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء الغردقة بالشراكة مع موانئ أبوظبي، ومحطة الركاب السياحية وسفن الكروز بميناء شرم الشيخ بالشراكة مع مجموعة موانئ أبوظبي، كما تم التعاقد على إدارة وتشغيل محطات الصب الجاف والسائل ومحطة دحرجة السيارات بميناء السخنة بالشراكة مع موانئ أبوظبي.