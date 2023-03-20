المطران شيحان يحتفل بعيد القديس يوسف شفيع العائلة المارونية

كتب: محمد الأحمدى

احتفل مساء أمس المطران جورج شيحان رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية لمصر والسودان، والرئيس الأعلى للمؤسسات المارونية في مصر، والزائرالرسولي على شمال إفريقيا، بعيد القديس "مار يوسف البتول" شفيع الكاتدرائية، والعائلة المارونية، في كاتدرائية القديس يوسف في حي الظاهر.

وترأس المطران القداس الاحتفالي، وشاركه في الصلاة كل من الخوري جو طيره، والخوري جورج خطّار، بحضور عدد من أبناء الطائفة في القاهرة.

وقال المطران شيحان في عظته: "نحن أبناء الرجاء. والقديس يوسف يعلمنا كيف نعيش الرجاء في قلب المحنة. القديس يوسف البار عرف كيف يتعامل معالصعوبات ولم يأخذ قرارات متسرعة، بل أدرك دوره في مخطط الله الخلاصي، وإنه شريك في المسيرة التي يريدها الله لشعبه".

وأضاف المطران شيحان :" الرجاء ليس شيئا هامشيا في الحياة المسيحية، بل هو الحياة المسيحية في عمقها وفي مراحل عيشها ودروب تحقيقها. إنه الرجاءالمبني على الإيمان بيسوع المسيح وعلى عطية محبته. فيكون المسيح إلهنا رجاءنا عندما نسعى لنصل إليه لينقي آمالنا وأهدافنا ورغباتنا ، ويوجّهنا إليه".