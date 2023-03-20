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المرشحة الأوفر حظا لرئاسة وزراء اسكتلندا: أعضاء الحزب الوطنى يشعرون بالضعف

الإثنين، 20 مارس 2023 02:22 م
المرشحة الأوفر حظا لرئاسة وزراء اسكتلندا: أعضاء الحزب الوطنى يشعرون بالضعف كيت فوربس - المرشحة لرئاسة وزراء اسكتلندا
كتبت رباب فتحى

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قالت كيت فوربس، إحدى المرشحات الأوفر حظًا لخلافة نيكولا ستورجون فى منصب رئاسة وزراء اسكتلندا، إن أعضاء الحزب الوطني الاسكتلندي يشعرون بالضعف، ويساورهم الشك بشأن ما إذا كان حزبهم ديمقراطيًا حقًا.

 

وقال وزير المالية الاسكتلندي لمراسلة بي بي سي لورا كوينسبرج، إن الاستقالة الدراماتيكية للرئيس التنفيذي للحزب الوطني الاسكتلندي، بيتر موريل، وهو أيضًا زوج ستورجون، يوم السبت وسط خلاف بشأن الشفافية كانت نتيجة مباشرة لقرارات اتخذها "عدد قليل جدًا من الأشخاص".

 

واستقال موريل بعد قوله إنه أصبح يصرف الانتباه عن المنافسة ليحل محل زوجته ، حيث تتنافس فوربس مع وزير الصحة الاسكتلندي ، حمزة يوسف ، والمرشحة ، آش ريجان ، على منصب الزعيم القادم للحزب الوطني الاسكتلندي.

 

ورداً على 24 ساعة دراماتيكية استسلم فيها الحزب المنضبط عادة لاضطراب غير مسبوق ، قالت فوربس: "في قلب هذا الأمر يتعلق بحقيقة أن القرارات داخل الحزب الوطني الاسكتلندي قد اتخذها عدد قليل جدًا من الناس. وأعتقد أن هذا معترف به عبر المجال السياسي ".

 

وأضافت أن أعضاء الحزب الوطني الاسكتلندي شعروا بـ "عدم التمكين" ، بينما تطلب الحكومة الاسكتلندية الآن "خيمة واسعة مع فريق كبير".

 

ولكن على الرغم من أن معسكرها أثار مخاوف بشأن نزاهة اقتراع القيادة الأسبوع الماضي ، أصرت فوربس على أنها تتمتع "بالثقة الكاملة " في هذه العملية.

 

وبعد الضغط عليها بشأن ما إذا كانت لا تزال تدعو إلى وجود مدقق حسابات مستقل للإشراف على المسابقة ، قالت إن نيتها كانت إعطاء "نفس القدر من الثقة " للأعضاء.

 

لم تتمكن فوربس ، التي لا تجري مقابلات يوم الأحد بسبب معتقداتها الدينية ، من معالجة الاضطرابات في مقابلة لأنه تم تسجيلها مسبقًا يوم الجمعة. وتدرك صحيفة "الجارديان" أن مقابلة كوينسبيرج تم تسجيلها مسبقًا أيضًا يوم الجمعة ، ولكن تم تحديثها يوم السبت لتأخذ في الاعتبار الاستقالات.

 

 

 


اسكتلندا

رئاسة وزراء اسكتلندا

الحزب الوطنى الاسكتلندى

كيت فوربس

نيكولا ستورجون



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