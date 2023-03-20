اليوم السابع
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المجلس القومى للمرأة يشكر الرئيس السيسى على قراراته لدعم نساء مصر

الإثنين، 20 مارس 2023 09:28 م
المجلس القومى للمرأة يشكر الرئيس السيسى على قراراته لدعم نساء مصر المجلس القومي للمرأة
كتب محمود راغب

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تقدم المجلس القومي للمرأة، بأسمى معانى الشكر والتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لقراراته التى أصدرها اليوم لدعم المرأة المصرية، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023.

 

وعبرت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها وسعادتها، قائلة: "قرارات رئيس الجمهورية اليوم، هدية القيادة السياسية للمرأة المصرية فى عيدها، وتعد استكمالا لنهج الإرادة السياسية فى دعم تمكين المرأة المصرية " .

 

 كما ثمنت رئيسة المجلس قرار رئيس الجمهورية بالعفو الرئاسى عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل،  والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم ، مؤكدة أنه قرار انسانى فى المقام الأول ،  ادخل السعادة والسرور على قلوب كثيرين المصريين قبيل شهر رمضان.

 

يذكر أن قرارات السيد رئيس الجمهورية خلال الاحتفالية، جاءت كالتالي:

 

- إصدار قرار بتمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها.

 

- زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة.

 

- التوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل.

 

- التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

 

- تكليف الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية.

 

- تحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر.

 

- متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر.

 

- حماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها فى مشروع قانون العمل.

 

- كما قرر إصدار قرار بالعفو الرئاسى عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم.


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