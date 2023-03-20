القضاة المكرمون يوجهون الشكر للرئيس السيسى ويتعهدون بالحفاظ على الوطن.. صور

كتب إبراهيم قاسم

توجه القضاة المكرمين من جميع الجهات والهيئات القضائية، بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك لتقديره للقضاة والاعتزاز بهم دوما، وكان أخرها حصول القضاة المكرمين على شهادة موقعة من الرئيس نفسه.

وأضاف المستشار حسام محمد أحمد رئيس محكمة كفر الشيخ، فى كلمته التى ألقاها اليوم نيابة عن القضاة المكرمين فى احتفالية تكريم القضاة المتميزين التى تنظمها وزارة العدل، تحت إشراف المستشار عمر مروان وزير العدل، أن القضاة المكرمين ممتنين للرئيس الحكيم الرئيس السيسي الذي عبر دوما عن تقديره للقضاء بمختلف جهاته واعتزازه بالقضاة وحرصه على استقلال القضاء.

وأضاف أن الشكر موصول لوزير العدل المستشار عمر مروان، الذي كان له فضل في نهضة القضاء لا ينكره إلا جاحد، فله من القضاة كل الاعتزاز والاعتراف بالفضل.

ووعد القضاة المكرمين بالاستمرار في الجهد للحفاظ على الوطن، فالاستمرار في القمة أكثر صعوبة وأنهم سيبذلون المزيد من الجهد في سبيل ذلك.

ويأتي ذلك في إطار خطة وزارة العدل لدعم قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز الكفاءات الفنية لأعضاء الجهات والهيئات القضائية، وتحفيزهم فى سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء.

ويتم تكريم المتميزين من الجهات القضائية، التي تضم المحكمة الدستورية العليا والقضاء العالي والنيابة العامة ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية.

جدير بالذكر أنه يتم تكريم القضاة بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتكريم القضاة الأكثر تميزا، تحقيقا لاستراتيجية الدولة في بناء المواطن المصري وتعزيز الاستثمار في البشر.