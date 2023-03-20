العلاج على نفقة الدولة الأبرز.. تعرف على مهام صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

كتبت ندى سليم

نص قانون رقم 139 لسنة 2021 حول إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، على عدة أهداف يختص بالقيام بها الصندوق الذى يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى، ويتبع رئيس مجلس الوزراء.

وبحسب نصوص القانون فإن أرصدة الصندوق تؤول لحساب صندوق صحة الأسرة المركزى بديوان عام وزارة الصحة والسكان، وأرصدة حساب صندوق دعم الدواء، وأرصدة حساب صندوق مشروع القضاء على قوائم الانتظار للمرضى.

وحدد القانون الأهداف التى من أجلها تم انشاء الصندوق، وهى مايلي:

1. تغطية تكاليف حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة .

2.تغطية الحالات التى تستلزم التدخلات الطبية الحرجة والدقيقة لمنع تراكم العمليات الجراحية الكبرى التى يعتمدها مجلس الأمناء .

٣ . المساهمة في نفقات علاج المرضى الخاضعين لنظام العلاج على نفقة الدولة بما يتفق وأغراض الصندوق .