الصين تتعهد بضمان سلامة المواطنين عقب هجوم جمهورية أفريقيا الوسطى

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تعهدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين بالحفاظ على سلامة المواطنين الصينيين والشركات الصينية في إفريقيا في أعقاب وقوع هجوم مسلح في جمهورية إفريقيا الوسطى أسفر عن مقتل تسعة مواطنين صينيين.



وقالت الخارجية الصينية، في بيان لها، إن فريقا من السفارة الصينية في جمهورية إفريقيا الوسطى هرع إلى الموقع للتنسيق مع جميع الأطراف بشأن مسائل المتابعة .



كما طالبت الوزارة بمعاقبة الجناة وحذرت المواطنين والشركات الصينية في إفريقيا الوسطى بتجنب المناطق عالية الخطورة والمغادرة في الوقت المناسب، بحسب الموقع الرسمي لشبكة سي جي تي إن الصينية .



كان الهجوم الذي وقع أمس الأحد قد أسفر عن مقتل تسعة رعايا صينيين في موقع مناجم في منطقة بمباري بوسط جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تشهد منذ عدة سنوات حربا أهلية.



كما أدى الهجوم الذي استهدف مؤسسة خاصة تمولها الصين إلى إصابة شخصين آخرين بجروح خطيرة.