اليوم السابع
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السديس يعلن جاهزية المساجد لاستقبال أعداد مليونية خلال شهر رمضان

الإثنين، 20 مارس 2023 04:00 ص
السديس يعلن جاهزية المساجد لاستقبال أعداد مليونية خلال شهر رمضان السديس
وكالات

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، عن جاهزية المسجد الحرام والمسجد النبوي لاستقبال الأعداد المليونية خلال شهر رمضان المبارك، وتجهيز كافة المواقع للمعتمرين والمصلين والزائرين وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي، مؤكدًا بأنه تم تجهيز كافة الخدمات لضيوف الرحمن، وذلك ضمن استعدادات الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك.

وأبان الدكتور السديس، أن كافة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي في جاهزية تامة، وأن الحالة التشغيلية لجميع السلالم والمصاعد الكهربائية، ومنظومة الصوت بجميع أجزائها، وجميع الخدمات الفنية والخدمية والهندسية والتوعوية والإرشادية جاهزة، حيث يشرف عليها فريق مختص للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبَعة، باستخدام أحدث التقنيات، إضافة إلى توفير كافة الخدمات والتجهيزات الميدانية والوقائية والتشغيلية، والتي شاركت فيها جميع الوكالات بالرئاسة والوكالات المساعدة لها بجميع إدارتها ووحداتها؛ لتقديم أرقى وأفضل الخدمات.

ولفت الرئيس العام بأن الرئاسة تسعى إلى تكامل الخدمات والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية لكي يتم ضيوف الرحمن نُسكهم وعباداتهم بكل يسر وسهولة، سائلًا العون والتوفيق لجميع العاملين في خدمة ضيوف الرحمن، وأن يحفظ لنا ديننا وقيادتنا ووطننا.

 


السديس

المسجد الحرام

المسجد النبوي

رمضان



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