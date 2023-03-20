الزراعة: الإفراج عن 140 ألف طن من الذرة وفول الصويا بـ60 مليون دولار

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الإفراج عن مستلزمات الأعلاف متواصل بالتنسيق مع البنك المركزى، حيث تم الإفراج عن 140 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالى 60 مليون دولار خلال الفترة من 10/3/2023 حتى 16/3/2023.

وأضاف أن الإفراج شمل 124 ألف طن من الذرة بحوالى 45 مليون دولار وحوالى 16 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالى 12مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بحوالى 3مليون دولار ليكون إجمالى ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 16مارس 2023)، 3.189 مليون طن منهم 2.287مليون طن ذرة، 902 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالى مبلغ 1.575مليار دولار.

وأكد "القصير" أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتى هى المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة مشيرا إلى أن هذه الافراجات الكبيرة المتتالية سوف يكون لها تأثير إيجابى على انخفاض أسعار البيض والدواجن واستقرار الأسواق.