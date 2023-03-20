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الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالتوسع فى البرامج التدريبية للمرأة

الإثنين، 20 مارس 2023 02:05 م
الرئيس السيسي يوجه الحكومة بالتوسع فى البرامج التدريبية للمرأة الرئيس عبد الفتاح السيسي
إبراهيم حسان

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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة المصرية، بالتوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة، بهدف زيادة فرص تمثيل المرأة ومشاركتها في فرص العمل ووظائف المستقبل.

أضاف الرئيس في توجيهاته للحكومة، قائلا خلال كلمته باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023: "التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل".

وكلف الرئيس السيسي، الحكومة بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة لتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية، وتحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة في توطين الصناعة الحديثة في مصر.

وكلف الرئيس الحكومة بمتابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان استدامة التحسن في هذا المؤشر، وحماية المرأة العاملة وضمان حقوقها في مشروع قانون العمل.


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