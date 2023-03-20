اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 مارس 2023 12:31 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الرئيس السيسي والسيدة قرينته يلتقطان صورا تذكارية مع الأمهات المثاليات

الإثنين، 20 مارس 2023 11:29 ص
الرئيس السيسي والسيدة قرينته يلتقطان صورا تذكارية مع الأمهات المثاليات الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته
كتب محمد عبد العظيم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، على التقاط صورا تذكارية مع الأمهات المثاليات، على هامش حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023.

ويحضر الرئيس السيسي، الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.

 

 

 


السيسي

السيسى

الرئيس السيسي

اخبار الرئيس السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

احتفال يوم المراة

يوم المراة

تكريم المراة المصرية

عيد الام

يوم المراة المصرية

حفل يوم المراة

الأم المثالية

تكريم المرأة المصرية

حفل تكريم المرأة المصرية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة