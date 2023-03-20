الرئيس السيسي والسيدة قرينته يلتقطان صورا تذكارية مع الأمهات المثاليات

كتب محمد عبد العظيم

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، والسيدة قرينته، على التقاط صورا تذكارية مع الأمهات المثاليات، على هامش حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023.

ويحضر الرئيس السيسي، الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.