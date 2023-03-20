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الرئيس السيسي: صندوق الأسرة المصرية ضمان اجتماعى لكل المجتمع

الإثنين، 20 مارس 2023 02:18 م
الرئيس السيسي: صندوق الأسرة المصرية ضمان اجتماعى لكل المجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن هناك فهم محدود لمعاني الدين الجميلة، متابعا: "وده مش عيب الدين قد ما هو عيب فهمنا.. الدولة معنية بوضع أليات عمل لتحقيق كل الكلام الرائع للمجتمع.. وتتصدي لمشاكل المجتمع وحلها.. وما حدش يقول النقطة دي ما تمش بحثها أو طرحها في المجتمعات القديمة خلال التفكر في الدين.. عمر الدين ما كان مشكلة لناسه.. المشكلة في الفهم والتطبيق".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023: "هو بالسهل يعني على أي أسرة أن البيت يهدم.. دي مصيبة لوحدها.. تبقي هي لوحدها محتارة تجيب منين وتصرف ازاي وتودي المدارس.. هو المجتمع غالبيته أسر ميسرة ولا الظروف صعبة.. الفكرة كده.. الرقم فيه 40 – 50 مليار جنيه.. لما اتكلمنا مع وزارة التضامن الاجتماعي وقالوا فيه ديون 350 مليون جنيه لبنك ناصر.. ده معناه إيه.. ده دين بغض النظر على مين.. مش الرقم.. ولو الناس حطت مليارين هنحط مليارين.. ولو حطوا 5 مليارات هنحط 5 مليارات.. ده صندوق اجتماعي.. ضمان اجتماعي للأسر والبيوت.. القضية باختصار.

وتابع الرئيس السيسي: "أنا بتكلم من مصارف الدين.. المصارف المالية من حقي أن اتبرع للصندوق ده.. من غير ما يكون حد يجوز.. ده كفيل لمنع حوجة الناس والأسر.. الناس فاهمة الموضوع كله في صدقة لبناء مسجد أو دار أيتام.. وموضوع زي كده.. تحمي مجتمع وتحافظ على صلابته وقوته.. كتير مننا في الفهم للدين والأيان.. الفهم ضيق أوي رغم الحكاية كلها إسعاد الناس".

 


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