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الرئيس السيسى والسيدة قرينته يصلان حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية

الإثنين، 20 مارس 2023 11:04 ص
الرئيس السيسى والسيدة قرينته يصلان حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد عبد العظيم

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وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، والسيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، منذ قليل، إلى مقر احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023.

ويحرص الرئيس السيسي، على حضور الحفل كل عام تقديراً لدور المرأة المصرية، وتأكيداً من الرئيس السيسي دائماً على احترام المرأة المصرية التى تناضل فى كل ميادين الحياة.

وحققت المرأة المصرية، منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، الكثير من المكاسب لصالح المرأة المصرية وتمكينها، فلدينا الآن أكبر عدد من الوزيرات في تاريخ الحكومة المصرية، والمرأة وصلت إلى منصب المحافظ، إضافة الي الكثير من المراكز القيادية في مختلف مؤسسات الدولة.

 

 


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