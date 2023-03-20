الرئيس السيسى: "حريصين إن قانون الأحوال الشخصية يبقى متوازن وموضوعى"

كتب سمير حسنى

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحرص على خروج قانون الأحوال الشخصية بشكل متوازن وموضوعي، وبعيد النظر".

أضاف الرئيس خلال احتفالية المراة المصرية: "احنا كلنا حريصين ان قانون الأحوال الشخصية متوازن وموضوعي جدا وبعيد النظر، واسمحولى اقولكم مفيش حد ليه مصلحة ان احنا نعمل غير كده ، ومتفتكروش في البرلمان ان الصوت ضد الموضوعية وضد التوازن وهدفنا في النهاية حماية الاسرة والابناء والبنات ده قاعدة عامة لازم تكون منتبهين لها وباكدها ثم قلنا هنعمل نقاس مجتمعي كبير علشان نطمنكم إن الموضوع هيطلع بالشكل الموضوعي.

تابع الرئيس السيسي: "كل صاحب قضية له وجه نظر حسب حالته لو عندي مشكلة صعب جدا اكون متوازن مع نفسى وموضوعي في قضية خاصة بيه ، وبالتالي لما يتكلم عنها هيبقا استعداده لاستقبالها مش سهل".