الرئيس السيسى: المرأة المصرية معين لا ينضب من الوعى وتستحق ما هو أفضل

كتب ــ محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن المرأة في جميع أدوارها في المجتمع أثبتت مرة بعد الأخرى، أنها معين لا ينضب من الوعي السليم ومزيج فريد من العقل والقلب، ومن الموضوعية والعاطفة بما جعلها دائمًا، قوة دفع هائلة للوطن في محنه وشدائده، قبل أوقاته السارة والسعيدة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023: "وبالصدق أقول لكم، كمواطن مصري، مهتم بأحوال هذا الوطن وشعبه.. أن المرأة المصرية تستحق ما هو أفضل وتستحق من الدولة والمجتمع أن يبذلا قصارى الجهد لتوفير الظروف الملائمة لحفظ حقوقها وتعزيزها وتفعيل دورها في جميع المجالات".

وتابع الرئيس السيسي: "لقد كانت المرأة المصرية دائمًا هي كلمة السر مفتتح الكلام.. ومنتهاه طاقة العطاء والصبر والتحمل أيقونة الإصرار والعزيمة.. والنجاح، متابعا: "إن وطنا؛ هذا هو شعبه، هؤلاء هم رجاله ونساؤه لا يخشى عليه وكلى ثقة، أننا سنمضي في طريق الأمل والمستقبل، على أفضل ما يكون بإذن الله.

وقال الرئيس السيسي، في نهاية كلمته: "أشكركم، وكل عام وأنتم بخير.. وبالله العظيم وبالمرأة المصرية العظيمة: تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".