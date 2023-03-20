الرئيس السيسى: المرأة إنسانة رقيقة وحساسة جدا وعلى الرجل فهمها

إبراهيم حسان

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، المرأة المصرية في كلمته باحتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، قائلا: "أهنئ المرأة بمناسبة اليوم ده وبمناسبة شهر رمضان الكريم.. كل سنة وأنتم طيبين ومصر والعالم كله بخير".

وأضاف الرئيس السيسي: "الست إنسانة رقيقة وحساسة جدا.. وإحنا كرجالة مش بناخد بالنا من الحاجات دى.. ربنا خلقها كده.. وإحنا لو فهمنا ده الرجالة يعنى أقصد الرجالة.. هما لو فهموا كويس إنه يخلي باله من كلمته وتصرفه فى أي مرحلة عمرية.. يعني لو خد باله في التعامل في البيت مع أهله ومع الزميلات حتى في العمل.. هيحصل رد الفعل غير المتوقع بالنسبة للرجل".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي مداعبا الرجال بقوله: "لازم الراجل يطبطب عليها ويخلي باله في التعامل مع الست، ولو حصل حاجة ياخدهم في جنابه ويسكت يعني".