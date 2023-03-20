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الخارجية: تصريحات وزير إسرائيلى بإنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة

الإثنين، 20 مارس 2023 08:15 م
الخارجية: تصريحات وزير إسرائيلى بإنكار وجود الشعب الفلسطينى تحريضية ومرفوضة سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

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تعقيباً علي التصريحات التى أدلى بها وزير المالية فى الحكومة الإسرائيلية، والتى أنكر فيها وجود الشعب الفلسطيني بإرثه وثقافته وتاريخه وهويته، شدد السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية على رفض مصر الكامل لتلك التصريحات غير المسئولة والتحريضية، وما تحمله من إيماءات عنصرية تنكر حقائق التاريخ والجغرافيا، وتؤجج مشاعر الغضب والاحتقان عند جموع الشعب الفلسطيني، بل وشعوب العالم الحر وأصحاب الضمائر الحية حول العالم.
 
واعتبر السفير أبو زيد أن مثل تلك التصريحات تقوض المساعي الرامية إلى تحقيق التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ونحن على مشارف شهر رمضان المبارك الذي يتزامن هذا العام مع الأعياد المسيحية واليهودية، وجميعها أعياد ترسي معاني التسامح والسلام واحترام الآخر.
 
 
 

وزاره الخارجيه

اخبار مصر

الاحتلال الاسرائيلي

اخبار فلسطين

السفير احمد ابو زيد



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