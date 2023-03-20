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الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بتاريخ 11 مارس الجارى

الإثنين، 20 مارس 2023 02:50 م
الجريدة الرسمية تنشر أحكام الدستورية العليا بتاريخ 11 مارس الجارى المحكمة الدستورية العليا- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الإثنين، أحكام المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، في الجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 11 مارس الجاري، فصدر القرار في 6 قضائية دستورية وقضية واحدة تنازع، وقضيتين منازعة تنفيذ قرار تفسير تشريع، واستدراك في الحكم بالدعوى رقم 19 لسنة 38  قضائية "دستورية".
 
 
 
عقدت الجلسة برئاسة المستشار بولس فهمى إسكندر، وعضوية المستشار رجب عبد الحكيم سليم، والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس.
 
كما حضر الجلسة المستشار الدكتور عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين ومحمد ناجى عبد السميع أمين السر.
 
 

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