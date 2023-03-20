"البيئة" تعلن إنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة بالجيزة.. التفاصيل

كتبت منال العيسوي

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه سيتم قريبا توقيع اتفاقية لإنشاء أول مصنع ل تحويل المخلفات إلى طاقة ، فى محافظة الجيزة، باستخدام تكنولوجيا ألمانية، ضمن المشروعات الاستثمارية الخضراء بتكلفة إجمالية تصل الى 150 مليون دولار.

واوضحت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن البيئة أصبحت الآن مرتبطة ارتباطا وثيقا بالمنظومة الإقتصادية عالميا ، وفى مصر كان الإرتباط بمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، لكن أصبح هناك مجالات اخرى هامة ، حيث يتم الاهتمام بملفى المخلفات والمحميات ، و تم العمل بقوة على هذه الملفات،

وأشارت وزيرة الى ان المراحل التى تمر بها تلك العملية، ومنظومة التعامل مع المخلفات وفقاً للقانون المخلفات الجديد الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية، الذى نظم العملية بين المخطط والمنظم والمراقب والمنفذ، مؤكدة انه سيتم البدء بمشروع إنشاء أول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة فى حافظة الجيزة، حيث يوجد 6 مواقع اخرى تم الانتهاء من اجراءاتهم.

جدير بالذكر أن مشروع لإنشاء اول مصنع لتحويل المخلفات إلى طاقة، فى محافظة الجيزة يخضع لعمل وإشراف الجهاز التابع لوزارة البيئة، وهو جهاز تنظيم اداراة المخلفات، المسئول عن تنظيم التعاون بين جميع الأطراف الفاعلة بمنظومة المخلفات بناء على قانون المخلفات الجديد الصادر عام 2020 ولائحته التنفيذية.