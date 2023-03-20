اليوم السابع
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الإثنين، 20 مارس 2023 07:07 م
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البرلمان الليبي ينتخب أعضاء اللجنة المشتركة "6+6"

الإثنين، 20 مارس 2023 06:00 م
البرلمان الليبي ينتخب أعضاء اللجنة المشتركة "6+6" البرلمان الليبى
وكالات

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انتخب البرلمان الليبي في جلسة بمدينة بنغازي شرق البلاد، الاثنين، أعضاء اللجنة المشتركة "6+6" لتعديل قوانين الانتخابات.
 
وانتخب جلال الشويهدي، نور الدين المنفي، صلاح شلبي، صالح قلمه، ميلود الأسود، عز الدين قويرب، أعضاءً في اللجنة المشتركة، فيما قال رئيس البرلمان عقيلة صالح، في كلمة خلال الجلسة: "من الممكن أن نمهل المترشح بعد فوزه 15 يوماً أو 20 يوماً للتخلي عن الجنسية الأجنبية قبل أداء القسم".
 
وعقد البرلمان جلسةً في مدينة بنغازي بعد دعوة رئاسة المجلس، لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للعام 2023، وتسمية أعضاء اللجنة المشتركة لتعديل قوانين الانتخابات.

ليبيا

البرلمان الليبى

لجنة 66

عقيلة صالح



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