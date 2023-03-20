اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، عدة بلدات وقرى فى محافظة "جنين" بشمال الضفة الغربية.
وقالت مصادر فى "جنين" إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدات وقرى الجلمة، ودير أبو ضعيف، وبيت قاد، وصانور، ومسلية، والزبابدة، وكثفت من وجودها العسكرى فى محيط بلدتى جبع وعجة. واقتحمت قوات الاحتلال كذلك أطراف حى الألمانية شمال شرق مدينة جنين.
وفي جنوب الضفة الغربية، حطّم مستوطنون إسرائيليون، أبواب عدد من المحلات التجارية في البلدة القديمة بمدينة الخليل، وعبثوا بمحتوياتها.
وقال تجار من البلدة إن مُستوطنين من بؤر مُقامة على أراضى المواطنين وممتلكاتهم وسط مدينة الخليل، داهموا منطقة باب الخان غرب الحرم الإبراهيمى على مدخل سوق اللبن القديم، وخلعوا أبواب عدد من المحلات التجارية وعبثوا بمحتوياتها، تعود ملكيتها لعائلة التميمي وغيرها من العائلات، مستخدمين السلالم والمطارق والمعاول والعتلات، مضيفين أن هذه المحلات مُغلقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 عامًا تقريبًا، ويمنع أصحابها من الوصول إليها.
وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين 8 فلسطينيين من بينهم أسير محرر من مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت مصادر أمنية فلسطينية "إنه جرى اعتقال ثلاثة أشخاص من بلدة "دير سامت" جنوب محافظة الخليل بجنوب الضفة الغربية بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.. ونصبت قوات الاحتلال عدة حواجز عسكرية في مناطق مختلفة بالمحافظة".
وأضافت المصادر "أنه جرى اعتقال أسير محرر من مخيم "الأمعري" من محافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية فيما جرى اعتقال شاب من قرية "تياسير" في محافظة "طوباس" بشمال شرق الضفة، وشابين شقيقين من بلدة "زيتا" في محافظة "طولكرم" بشمال غرب الضفة".
وذكرت المصادر أنه جرى اعتقال شخص من بلدة "الدوحة" غرب محافظة بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس.
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