الأوقاف: توزيع 10 أطنان لحوم يوميا على الأسر الأولى بالرعاية بمناسبة شهر رمضان

كتب ـ لؤى على

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعاون جميع مؤسسات الدولة في برامج الحماية الاجتماعية ، تقوم وزارة الأوقاف بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك بتوزيع عشرة أطنان لحوم يوميًّا على الأسر الأولى بالرعاية اعتبارًا من يوم الاثنين القادم 20/ 3/ 2023م.

وكان التقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بواعظات وزارة الأوقاف على مستوى الجمهورية، بالقاعة الرئيسية الكبرى بمسجد النور بالعباسية اليوم بحضور الدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة .

وخلال اللقاء هنأ وزير الأوقاف الواعظات بقرب حلول شهر رمضان الكريم، معربًا عن شكره لهن على ما قدَّمن ويقدمن فى خدمة الدين والوطن، سائلًا الله (عز وجل) أن يتقبل منهن صالح الأعمال، مشيرًا إلى أننا مقبلون على شهر فضيل، وكان الصالحون يدعون الله (عز وجل) ستة أشهر قبل رمضان أن يبلغهم رمضان، وأمامنا فرصة عظيمة سانحة فى شهر رمضان المبارك فينبغى أن لا نضيعها، وعلينا أن نغتنمها غاية الاغتنام وحق الاغتنام، والساحة الدعوية الآن فى أفضل أحوالها إتاحة وتهيئة، بفضل الله (عز وجل) وفهم القيادة السياسية الرشيدة لأهمية الخطاب الدينى الرشيد فى إصلاح المجتمع، ولا يمكن لعاقل الآن أو منصف أن ينكر ذلك، ولا أدل على ذلك من الاهتمام البالغ بعمارة المساجد التى فاقت خلال هذه الفترة من حكم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ما يزيد عن 10 آلاف وستمائة مسجد، ومن يتابع موقع الوزارة يجد أننا مثلا فى الجمعة الماضية افتتحنا أكثر من 70 مسجدًا فى يوم واحد، والجمعة القادمة سيتم افتتاح أكثر من 80 مسجدًا فى يوم واحد، وما من يوم جمعة إلا ويتم افتتاح المساجد بالعشرات وبصورة غير مسبوقة.